Anamur'dan Kutsal topraklara Ramazan yolculuğu

Mersin'in Anamur ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

Otogar (Kıbrıs) Camiinde gerçekleştirilen 'Umreci Uğurlama Programı'na umre yolcuları, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, uzun bir aradan sonra Anamur'dan ilk kez Ramazan umresi için kafile uğurlanmasının heyecanı yaşandı.

Program, İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ilahiler ve yapılan dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşların programa yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

Programda konuşan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Ramazan ayında gerçekleştirilen umrenin ayrı bir manevi değere sahip olduğunu belirtti.

Umre yolcularına 'Rahman'ın misafirleri' olarak hitap eden Fidan, "Ramazan ayında yapılacak bu umre yolculuğu ayrı bir bereket ve rahmet vesilesidir. Uzun bir aradan sonra Anamur'dan Ramazan umresine kafile gönderiyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sizlerden o mübarek beldelerde şehitlerimiz, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz ve bütün İslam alemi için dua etmenizi özellikle istiyoruz. Rabbim yolculuğunuzu hayırlı eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi.

Kısa sürede 23 kişilik bir grubun oluşmasının vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuna ve İlçe Müftülüğüne duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Fidan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda ayrıca Vaiz Muhammed Yasir de kısa bir konuşma yaparak umre ibadetinin manevi önemine değindi ve kafileye hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Marulyalı Camii İmam-Hatibi Ömer Özel rehberliğinde yola çıkan kafile, yapılan duaların ardından Medine'ye uğurlandı.

Toplam 15 gün boyunca kutsal beldelerde kalacak olan Anamurlu umre kafilesinin 22 Mart 2026 tarihinde yurda dönmesi planlanıyor. - MERSİN

