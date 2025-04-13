Anamur'da Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 'umre' ödüllü' bilgi yarışması, yurt genelinde olduğu gibi Mersin'in Anamur ilçesinde de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yarışma sınavının sabah oturumunda liseli gençler, öğleden sonraki oturumunda ise üniversiteli gençler ter döktü. 81 ilde olduğu gibi Mersin'in Anamur ilçesinde de yoğun ilgi gösterilen yarışmada, yüzlerce genç umre ödülünü kazanabilmek için yarıştı. Anamur'da liseli grubu 80 dakika, üniversiteli grubu ise 120 dakika boyunca toplam 234 kişi ter döktü.

Yarışmanın düzenlendiği sınıfları ziyaret ederek katılımcılara başarı ve kolaylıklar dileyen Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, "Rabbim, Hz. Peygamberin ahlakı ile ahlaklanan, O'nun hayatını rehber edinen gençlerin sayısını arttırsın. Bu vesileyle yarışmanın organizasyonunda emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN