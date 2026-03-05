Haberler

Anamur Adliyesinde iftar programı düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iftar programı, adliye mensuplarını bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Programda katılımcılar, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek iftar yaptı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Adliye mensuplarını bir araya getiren programa Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Komisyon Başkanı Süreyya Topaloğlu, hakim ve cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri ile adliye personeli katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda, adalet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan mensuplar aynı sofrada buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının önemine vurgu yapıldı.

Programda meslektaşlar ve personel bir süre sohbet ederek Ramazan ayının bereketini paylaştı. Kurum içi birlikteliği güçlendiren buluşmanın, adalet hizmetlerinin uyum ve dayanışma içerisinde yürütülmesine katkı sağladığı ifade edildi.

İftar programı, katılımcıların iyi dilek ve temennilerinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
