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Anamur’da görev yapan 2 din görevlisi ilçe müftüsü olarak atandı

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Anamur’da görev yapan 2 din görevlisi ilçe müftüsü olarak atandı
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Mersin’in Anamur ilçesinde görev yapan Hidayet Güvercin ve Muhammet Yasir Çolak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında farklı ilçelere ilçe müftüsü olarak atandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde görev yapan Hidayet Güvercin ve Muhammet Yasir Çolak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında farklı ilçelere ilçe müftüsü olarak atandı.

Anamur Cezaevi Vaizi olarak görev yapan Hidayet Güvercin, Kilis'in Polateli ilçesine, Anamur İlçe Vaizi olarak görev yapan Muhammet Yasir Çolak ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesine ilçe müftüsü olarak atandı. İki din görevlisi, yeni görev yerlerine hareketleri öncesinde Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da yer aldı. Görüşmede Güvercin ve Çolak'ın Anamur'daki görev dönemleri ile yeni görevleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Duru'dan yeni müftülere başarı dileği

Ziyarette Kaymakam Kemal Duru, Güvercin ve Çolak'a Anamur'da görev yaptıkları süre boyunca sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Duru, iki isme yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görev yerlerinde başarı diledi.

Öte yandan, Anamur'da vaiz olarak görev yapan Süleyman Aydın Kafes de 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı İlçe Müftülüğü sınavında başarılı olarak Osmaniye'nin Sumbas ilçesine ilçe müftüsü olarak atanmıştı. Kafes, 24 Temmuz 2025 tarihinde Sumbas'taki görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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