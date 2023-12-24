Anadolu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsü bu yıl 'Kültürlerarası Etkileşim Pratiği Olarak Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri' adlı proje kapsamında düzenlenecek.

Anadolu Üniversitsei açıköğretim sistemi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsü bu yıl 'Kültürlerarası Etkileşim Pratiği Olarak Fotoğraf Yarışması: Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri' adlı proje kapsamında düzenlenecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO ve Eskişehir Valiliği'nin destekleri ile gerçekleştirilecek '3'üncü Geleneksel Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na başvurular 02 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Fotoğraflar seçki sonrası sergilenecek

UNESCO tarafından 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü tarafından düzenlenecek yarışmanın konusu 'Gönül Gözüyle Görmek: Aşık Veysel' olacak. Açıköğretim sisteminin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yarışmaya başvurular dijital ortamda gerçekleştirilecek. Öğrenciler konuya uygun çektikleri fotoğrafları web sitesi üzerinden yükleyerek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Gönderilen fotoğrafların değerlendirilmesi oluşturulan jüri tarafından gerçekleştirilirken dereceye giren öğrencilere belirlenen ödüller verilecek. Yarışma kapsamında jüri tarafından belirlenen eserler oluşturulacak seçki sonrası 'Gönül Gözüyle Görmek: Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi' kapsamında sergilenecek.

Prof. Dr. Ünalan: "Yarışmanın konusu sevgi, birlik ve beraberlik"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölüm başkanı Prof. Dr. Halit Turgay Ünalan, yarışmanın konusunun Aşık Veysel'in şiirlerindeki 'sevgi', 'birlik ve beraberlik' ve 'milli bilinç ve kültür' gibi kültürel değerlere dayandığını belirtti. Prof. Dr. Ünalan, UNESCO'nun da belirlediği gibi somut olmayan, düğün, dini ritüeller, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler, yöresel yemek, eğlence, folklor ve somut olan, tarihi mekanlar camiler, köprüler, türbeler, evler gibi ortak kültürel değerlerimizi yansıtan her şey yarışmanın konusu olabileceğini ve tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya, kültürel ve sanatsal bu etkileşimin bir parçası olmaya davet ettiğini ifade etti.

Başvurular internet üzerinden olacak

Yarışma başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde başlayarak 23 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek ve öğrenciler başvurularını bu tarihe kadar tamamlayarak fotoğraflarını web sitesi üzerinden yükleyecek. Her öğrenci yalnızca iki adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek. Yarışma sonuçları 11 Mart 2024 tarihinde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ve yarışma internet sitesinden yayınlanacak. - ESKİŞEHİR