Anadolu Üniversitesi'nden Üniversite Sınavı Adaylarına Tanıtım Turları

Anadolu Üniversitesi, 12'inci sınıfa giden ve üniversite sınavına hazırlanan aday öğrenciler için tanıtıcı kampüs turları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Ofisi tarafından organizasyonu yapılan kampüs turlarıyla aday öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni tüm yönleriyle tanıma şansına sahip oluyor. Tanıtıcı kampüs turları, alanında deneyimli kampüs rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Rehberler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nü gezdirirken aynı zamanda kampüs imkanları, spor imkanları, yemekhane ve kütüphane imkanları, burs ve barınma imkanları, öğrenci kulüpleri vb. konular hakkında öğrencilere bilgi veriyor. Ayrıca fakülte ziyaretleri de gerçekleştirilerek öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili sorularını öğretim üyelerine sorma imkanı sağlanıyor.

Üniversite tanıtım gezileri, öğrencilerin kariyer planları yapmalarında ve seçimlerinde yol gösterici oluyor. Aynı zamanda üniversite kültürü, bölümler, öğrenci yaşamı gibi konularda yerinde bilgi edinilmesi öğrencilerin motivasyonunu artmasına, bakış açılarının daha da genişlemesine imkan tanıyor. Bu amaçla üniversite sınavına hazırlanan 12'inci sınıf öğrencilerinin hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri fakülteleri yerinde ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerini sağlamak, meslekler ve üniversitede yaşam hakkında bilgi almalarına yardımcı olmak adına düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm Türkiye'den aday öğrenciler Anadolu'nun kalbi Yunus Emre Kampüsü'nde buluşuyor

Anadolu Üniversitesi, İzmir'den Muğla'ya, Edirne'den İstanbul'a, Ankara'dan Konya'ya, Ordu'dan Samsun'a, Antalya'dan Adana'ya, Diyarbakır'dan Gaziantep'e dek uzanan her ilden liseleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor. 2024 yılında Anadolu Üniversitesi'ne gerçekleştirilen 453 lise ziyaretiyle yaklaşık 25 bin öğrenciye üniversitenin tanıtımı yüz yüze sağlandı. Her geçen yıl liselerin ziyaret talebinin arttığı Anadolu Üniversitesi'nde 2025 yılı için de müracaatlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tanıtım gezisi başvuruları, üniversitenin web sayfası üzerinden online olarak yapılıyor. - ESKİŞEHİR