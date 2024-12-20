Anadolu Üniversitesi'nde 'İyilikte Buluşma Günleri' Etkinliği

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "İyilikte Buluşma Günleri" adlı etkinlikten elde edilen gelirle, öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Bahar Suvacı ve Öğretim Görevlisi Feyzan Şenbayram yürütücülüğünde düzenlenen etkinliğe Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Etkinlikte ikinci el, artık kullanılmayan ya da alınıp hiç değerlendirilmeyen giysiler, takı ile eşyaların yanı sıra Aşçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gönüllülük esasıyla yürütülen etkinlikten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek.

"Toplumun dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefledik"

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Görevlisi Feyzan Şenbayram, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında bu yardımlaşma projemiz, ufak bir düşüncenin ardından ortaya çıktı. 'Giymediğimiz giysileri, kullanmadığımız ürünleri ne yapabiliriz, nasıl daha faydalı hale getirebiliriz' diye düşündük. Bu düşünce büyüdü kocaman bir proje haline geldi. Bunu da öğrencilerimizle birlikte yapmak istedik ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamına aldık. Bu iyilik ateşi genişledi, kısa sürede büyüdü ve herkes tarafından destek gördü. Burası yalnızca uygun fiyatlarla alışveriş yapmayı değil, aynı zamanda bir toplumun dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen bir organizasyon. Üniversitemiz öğrencileri birbirlerine yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu deneyimliyorlar. Satılan ürünlerin gelirlerinin, maddi açıdan zorlanan öğrencilere aktarılması, bu projenin en önemli yönlerinden birini oluşturuyor. Toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma bilinci ile hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Projeye gönüllü olarak destek veren öğrenciler de böylesine anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR