Anadolu Üniversitesi'nde Animasyon Projeleri Değerlendirildi

Anadolu Üniversitesi'nde Animasyon Projeleri Değerlendirildi
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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, 'Öykü Tasarım' dersi kapsamında hazırlanan projeleri animasyon sektöründen profesyonel temsilcilerle değerlendirdi. Etkinlikte öğrencilerin projelerine yapıcı geri bildirimler verildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde yürütülen "Öykü Tasarım" dersi kapsamında hazırlanan animasyon, çizgi dizi ve çizgi film projeleri, animasyon sektöründen profesyonel temsilcilerin katkılarıyla değerlendirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Anadolu Üniversitesi Anaç Ön Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap'ın yanı sıra, bağımsız animasyon yönetmeni ve animatör Önder Menken, bağımsız animasyon film yönetmeni H. Emre Konyalı, Lumos Animasyon'un Anadolu Üniversitesi Teknopark kurucu ortağı ve çizgi film yönetmeni Dilara Üsçetin ile 369 Animasyon'un kurucusu, çizgi film ve çizgi dizi yapımcısı Şakir Çataltepe yer aldı. Jüri üyeleri, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları olarak sektörde edindikleri deneyimleri öğrencilerle paylaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin dönem boyunca geliştirdikleri projeler içerik ve anlatı yapısı açısından detaylı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, öğrenci projelerine yapıcı geri bildirimler sundu.

Öğrencilerin sektörel bakış açısını tanımalarına ve yenilikçi projelerini profesyonel mecralarda ifade etme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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