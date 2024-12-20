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Anadolu Üniversitesi'nde 6. Turizm Fakültesi Kariyer Günleri Başladı

Anadolu Üniversitesi'nde 6. Turizm Fakültesi Kariyer Günleri Başladı
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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getiren 6. Kariyer Günleri etkinliğini düzenledi. Etkinlik, öğrencilere iş deneyimi sağlamak ve kariyer fırsatları sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günleri, sektörü ve öğrencileri bir araya getiriyor.

"Kariyer günleri öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyor"

Turizm Fakültesi Kariyer Günleri, Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kariyer Günleri, sektörü ve öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz ilk olarak etkinliğin, Turizm Fakültesi öğrencilerinin bireysel çabalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yılmaz konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Öğrencilerimizin kazandıkları organizasyon becerisi, ilerleyen zamanlarda iş hayatlarında da onlar için iyi bir tecrübe olacak. Bizler 90'lı yıllarda öğrencisi olduğumuz bu okulda staj ve iş arama zamanları geldiğinde kime gideriz, nasıl yaparız gibi birçok süreçle uğraşıyorduk. Aradan geçen yıllar itibariyle sektörün insan kaynağına verdiği değerin bir karşılığı olarak bu tür etkinliklerin sadece okulumuzda değil başka alanlarda da olduğunu görüyorum. Kariyer günleri öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyor. Burada son kararı verecek olanlar sektör ve mülakatlara giren öğrencilerimizdir."

"Aldığımız eğitim sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor"

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Anadolu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Barış El, Kariyer Günlerine katılan firmaların, öğrencilere iş deneyimi sağlanmasında büyük bir rol oynadığını dile getirdi. Konuşmasının devamında ise El, "Anadolu Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet sonrasında kariyerlerini şekillendirmeleri konusunda verdiği desteklerle önemli yer edinmektedir. Bu etkinlik fırsatları değerlendirme ve bizleri geleceğe hazırlama anlamında verimli bir platform oluşturmaktadır. Kariyer Günlerine katılan firmalar öğrencilere iş deneyimi sağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Anadolu Üniversitesinde aldığım eğitimden oldukça memnunum ve kendi bölümümde edindiğim bilgiler sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Anadolu Üniversitesinin kalitesi ve akademik kadromuzun yetkinliği bizlerin yetişmesi anlamında fayda sağlıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin herkes için verimli geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

6. Turizm Fakültesi Kariyer Günleri'nin açılışında, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Hakan Yılmaz tarafından, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunu ve Michelin Yeşil Yıldızlı Şef Buğra Özdemir'e hediye takdim edildi. 6. Kariyer Günlerine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Afşar ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile turizm firmalarından temsilciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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