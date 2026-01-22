Haberler

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kick Boks Şampiyonasından madalya ile döndü

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Kick Boks Şampiyonasından madalya ile döndü
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonasında Anadolu Üniversitesi öğrencileri madalya kazanarak başarı elde etti. 92 üniversiteden 561 sporcunun yarıştığı turnuvada çeşitli branşlarda dereceye girdiler.

Düzenlenen şampiyonada 92 üniversiteden 561 kadın ve erkek sporcular point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında mücadele etti.

Düzenlenen şampiyonada 92 üniversiteden 561 kadın ve erkek sporcular point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında mücadele etti. 86 kg full contact branşında Muhammed Selim Güzel ikinci olarak gümüş madalya kazanırken 81 kg full contact branşında Ali Zafer Gündüz üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kick light branşında ise 63 kg'da Özgür Yiğit Özçelik ve 69 kg'da Mustafa Karsndı üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - ESKİŞEHİR

