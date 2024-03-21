Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Gomidas Türküleri Konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Göçün Sesten Şahitleri: Gomidas Türküleri' isimli konser müzikseverlerle buluştu.

'Göçün Sesten Şahitleri: Gomidas Türküleri' konserinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof Dr. Ahmet Bülent Alaner, "19'uncu yüzyıl halk müziklerini bize öğreten, günümüze gelmesini sağlayan Gomidas önemli ve bizden bir insan. Ayrıca salonumuzda gerçekleştirilecek Gomidas Türküleri konseri Cumhuriyet tarihinde 4'üncü kez, Türk üniversiteleri arasında ise Anadolu Üniversitesi'nde ilk kez sahneleniyor" dedi.

"Gomidas'ın eserleri önemli şahitlikler taşır"

Konser sırasında yer yer Gomidas'ın hayatından, türkülerinin hikayelerinden ve türkülerinde aktarılmaya çalışılan hislerden bahsedildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray, konser sırasındaki konuşmasında, "Gerçekleştirdiğimiz konser ile Gomidas'ın eserlerini dikkatle, özenle sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Gomidas'ı tanımaya ve tanıtmaya, düşünce dünyamızda yer edinmesini sağlamaya, türkülerinde yer alan duyguları hissetmeye ve hissettirmeye çalışıyoruz. Gomidas'ın eserleri önemli şahitlikleri içinde taşıyan ve bize birçok duygu, düşünce, olayı aktaran önemli eserlerdir" ifadelerini kullandı.

Konserde Prof. Dr. Cenk Güray, Doç. Dr. İsmet Karadeniz, Öğr. Gör. Alişan Budak, Miase Örümlü, Jan Nigges, Mesude Elif Güngör Sarıkaya, Caner Bektaş, Mustafa Göçer, Murat İçlinalça ve Duygu Güvener yer aldı. Konserde Gomidas'ın 'Sürgün Şarkısı', 'Ay Açılsa', 'Hoy Nazan' gibi eserleri seslendirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bülent Alaner başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR