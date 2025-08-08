Anadolu Üniversitesi Azerbaycan'da Uluslararası Eğitim İşbirliklerini Geliştiriyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uluslararası vizyonu doğrultusunda Endonezya, Irak, Balkanlar ve Kıbrıs'taki temaslarının ardından şimdi de Azerbaycan'da.

Üniversitenin küresel düzeydeki gelişimini desteklemek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla yürütülen bu ziyaretler, Anadolu Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri arasında daha etkin bir rol üstlenme hedefinin somut adımlarını oluşturuyor. Gerçekleştirilen ziyarete, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ü ziyaret etti. Görüşmede, Anadolu Üniversitesinin Azerbaycan'da yürüttüğü eğitim faaliyetleri ele alındı. Özellikle Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Kültürü Programı'nın bölgedeki etkisi ve geleceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş'de ziyarete katıldı. Heyet, Türkçenin ve Türk kültürünün Azerbaycan'da daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda Bakü temaslarının, iki kardeş ülke arasındaki eğitim iş birliklerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Bu kapsamda öncelikle Anadolu Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında uluslararası eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Törene, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eldar Aslanov ve Prof. Dr. Aygün Mikayılqızı ile birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş de katıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. C'f?r M'mm'd oğlu C'f?rov arasında imzalanan protokol ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü programı arasında yapılacak iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bakü Avrasya Üniversitesi ile iş birliklerin geliştirilmesi hedefleniyor

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in Azerbaycan ziyaretleri kapsamında ayrıca Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Dr. Sayavuş Gasimov ile imzalanan protokol ile iki üniversite arasında akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İmza törenine Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Kuramsal Dilcilik ve Türk Dilleri Kürsü Başkanı Doç. Dr. Zemine Rüstembeyli, Doç. Dr. Kemale Elekberova, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş katılım gösterdi.

Anlaşma kapsamında, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yalnızca yurt dışından öğrenci kabul edecek Türk Dili ve Kültürü Programı ile Bakü Avrasya Üniversitesi Türkoloji Bölümü arasında iş birliği yapılması planlanıyor. Anadolu Üniversitesi, "Dünyaya AçıkÖğretim" vizyonuyla Türkçeyi ve kültürel mirasımızı dünya çapında tanıtmaya, öğrenilmesini desteklemeye devam ediyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve Türkçeye ilgi duyan yabancı öğrencilere yönelik geliştirilen programlar sayesinde, Türkiye'nin dünya çapında tanınırlığının artırılmasına katkı sunulması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR