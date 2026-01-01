Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" dedi.

KGM sosyal medya hesabı üzerinden geçici trafik düzenlemesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı - Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır." - ANKARA