KGM: "Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır"

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesiminin ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" dedi.

KGM sosyal medya hesabı üzerinden geçici trafik düzenlemesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı - Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
