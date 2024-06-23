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Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı

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Ankara'dan Hatay'a giden Anadolu Jet'e ait yolcu uçağında yaşanan türbülans nedeniyle yolcular korku ve panik yaşadı. O anlarda ise cep telefonu kameraları kayıttaydı.

Ankara'dan kalkarak Hatay'a iniş yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağında meydana türbülans ile vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Öte yandan uçağın 3 saat rötar yapması nedeniyle mağdur olan yolcular yaşadıklarına tepki gösterdi.

3 SAATLİK RÖTAR TEPKİYE NEDEN OLDU

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara- Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi. Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu.

Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı

"YAVAŞ İN, DÜŞMEZ İNŞALLAH"

Uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi. Sallantıyla birlikte panik yaşayan vatandaşlar, "Yavaş yavaş in, düşmez inşallah" diyerek ve dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştılar.

Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı

SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve inişte yaşanan türbülans ile vatandaşların korktuğunu dile getiren Anıl Yılmaz, "3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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