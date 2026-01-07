Op. Dr. Selami Altuntaş göreve başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Anadolu Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selami Altuntaş görevine başladı.

Op. Dr. Selami Altuntaş'ın hasta kabulüne başladığı belirtilirken, Anadolu Hastanesi yönetimi yeni hekimin hastaneye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hastane, yeni atamayla birlikte beyin ve sinir cerrahisi alanındaki hizmet kapasitesini daha da artırdı.

Op. Dr. Selami Altuntaş, beyin ve omurga cerrahisi, bel ve boyun fıtıkları, omurilik hastalıkları ile sinir sistemi rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde hizmet verecek. - ZONGULDAK