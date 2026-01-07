Haberler

Op. Dr. Selami Altuntaş göreve başladı

Op. Dr. Selami Altuntaş göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Anadolu Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selami Altuntaş ile uzman kadrosunu güçlendirdi. Yeni hekim, beyin ve omurga cerrahisi alanında hasta kabulüne başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Anadolu Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selami Altuntaş görevine başladı.

Op. Dr. Selami Altuntaş'ın hasta kabulüne başladığı belirtilirken, Anadolu Hastanesi yönetimi yeni hekimin hastaneye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hastane, yeni atamayla birlikte beyin ve sinir cerrahisi alanındaki hizmet kapasitesini daha da artırdı.

Op. Dr. Selami Altuntaş, beyin ve omurga cerrahisi, bel ve boyun fıtıkları, omurilik hastalıkları ile sinir sistemi rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde hizmet verecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı