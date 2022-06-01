Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Genel Başkan Yeşil, AGD Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Gençlik Derneği Ertan Kaya Zonguldak Maden Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title