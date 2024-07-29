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E-5'te sürücüleri şaşırtan anlar: Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan yürüdü

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İstanbul'da E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücüler, ameliyat önlüklü bir şahsı yolda yürürken görünce şaşırdı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda üzerinde ameliyat önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ÇALAN KORNAYA ALDIRMADI

Olay, E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Ataşehir Ameliyat Güvenlik Trafik Yerel Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Harbi Vatandaş:

Allah'ım sen darda zorda kalan kullarına yardım et bizi çaresiz kimsesiz bırakma.

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