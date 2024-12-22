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Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ambulans Helikopteri Kaza Yaptı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'dan Antalya'ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopterin, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri olan Dr. Cengiz Coşkun'un Aydın'ın Çine ilçesinden olduğu öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Doktor Cengiz Coşkun'un Aydın'ın Çine ilçesinden olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor Cengiz Coşkun'un, Çine'nin Karahayıt Mahallesi'nden olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Aydınlı doktorun cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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