Ambarlı Liman yolunda bayram öncesi oluşan tır kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambarlı Liman yolunda bayram öncesi oluşan tır kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Beylikdüzü Ambarlı Liman istikametinde bayram öncesi tır kuyruğu oluştu.

Beylikdüzü Ambarlı Liman istikametinde bayram öncesi tır kuyruğu oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda kurban bayramına 3 gün kala trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle oluşan kuyrukta bazı tır şoförleri araçlarından inerek bekledi. Metrelerce uzayan tır kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle aracından inen tır şoförü İlhan Eren, " Bayram öncesinde olduğu için trafik oluştu. Yola girmek 2-3 saati bulur. Ben yarım saattir duruyorum. Belki birazdan açılır diye bekliyorum "dedi.

Tır şoförü Nevzat Çetin, trafiğin sebebini bilmediğini belirterek, "İleride sıkışıklık oluyor sanırım, kaza mı oldu veya başka bir aksaklık mı var bilmiyoruz. Buradan göremiyoruz. Bayramın da etkisi var" diye konuştu.

(Murat Delice - Mert Yıldırım - Medeni Topaloğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title