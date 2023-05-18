Amatör balıkçı yakaladı, büyük ilgi gördü
Yerel Haberler
Zonguldaklı amatör balıkçı Barış İpek, genelde Akdeniz bölgesi ve tropik bölgelerde görülen lapin balığı yakaladı.
Zonguldaklı amatör balıkçı Barış İpek, genelde Akdeniz bölgesi ve tropik bölgelerde görülen lapin balığı yakaladı.
Zonguldak'ta amatör balıkçı Barış İpek, bugün balık tutmak için Fener semtine gitti. Oltasına denize atan İpekin'in kancasına dakikalar sonra lapin balığı vurdu. Barış İpek, balığı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan genelde Akdeniz kıyıları ve tropik yerlerde görülen lapin balığının yenilmemesi nedeniyle tercih edilmiyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel