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Amatör balıkçı yakaladı, büyük ilgi gördü

Amatör balıkçı yakaladı, büyük ilgi gördü

Yerel Haberler

Zonguldaklı amatör balıkçı Barış İpek, genelde Akdeniz bölgesi ve tropik bölgelerde görülen lapin balığı yakaladı.

Zonguldaklı amatör balıkçı Barış İpek, genelde Akdeniz bölgesi ve tropik bölgelerde görülen lapin balığı yakaladı.

Zonguldak'ta amatör balıkçı Barış İpek, bugün balık tutmak için Fener semtine gitti. Oltasına denize atan İpekin'in kancasına dakikalar sonra lapin balığı vurdu. Barış İpek, balığı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan genelde Akdeniz kıyıları ve tropik yerlerde görülen lapin balığının yenilmemesi nedeniyle tercih edilmiyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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