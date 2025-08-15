Amasyalı öğrencilerden NASA'ya bilim yolculuğu

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ABD'de kısa adı ' Nasa' olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne gezi düzenleyip incelemede bulundu.

Bilim yolculuklarında NASA Kennedy Uzay Merkezi'ni ziyaret eden Amasya heyeti, hologram, simülasyon ve diğer ileri teknoloji uygulamaları ile zenginleştirilmiş etkinliklere katılarak insanlığın uzay macerasına tanıklık etti.

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammed Bolat, "Öğrencilerimiz ziyaretimizde havacılık ve uzay çalışmalarını yerinde görme ve artırılmış gerçekliklerle oluşturulmuş uzay yolculuğu deneyimlemiş oldular. Steven F. Udvar-Hazy Uzay ve Havacılık Müzesi ziyaretimizde ise öğrencilerimizle birlikte havacılık alanındaki teknolojik gelişmelerin tarihi seyrini ve uçak ve uzay mekiklerini yerinde görüp inceleme imkanı bulduk" dedi.

Amasyalı öğrenciler velilerinin de yer aldığı gezide Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin de aralarında olduğu üniversiteleri de gezip eğitim süreçleri ile kariyer imkanları hakkında bilgiler aldı. - AMASYA