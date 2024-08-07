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Amasya Valisi Yılmaz Doruk Köyleri Ziyaret Ediyor

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyor.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Bizler de herhangi bir talep ya da sorun için merkeze gelemeyen vatandaşlarımızı dinlemek ve çözüm üretmek üzere köylerimizi ziyaret ediyor, sorunları yerinde inceliyoruz" dedi.

Taşova'ya bağlı Uluköy'ü ziyaret eden Vali Doruk, gece-gündüz heyecan ve şevkle çalışmaya, millete hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Vali Doruk, "Valiliğimiz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bizler de herhangi bir talep ya da sorun için merkeze gelemeyen vatandaşlarımızı dinlemek ve çözüm üretmek üzere köylerimizi ziyaret ediyor, sorunları yerinde inceliyoruz. Bu ziyaretlerimizin amacı vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek onlarla hasbihal etmektir. Bu sayede ihtiyaçları, sorunlarına birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilettikleri talep, sorun ve görüşleri dinleyen Vali Yılmaz Doruk'a Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Taşova Kaymakamı İmran Demirel de eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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