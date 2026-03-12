Haberler

Vali Önder Bakan, cami bahçesinde ve kütüphanede vatandaşlara simit ile ayran dağıttı

Amasya Valisi Önder Bakan, teravih namazı sonrası vatandaşlara ve kütüphanede ders çalışan gençlere simit ve ayran dağıttı. Vali, gençlere motivasyon konuşması yaparak sınav döneminde vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, teravih namazı çıkışı cami bahçesinde vatandaşlara ve kütüphanede ders çalışan gençlere simit ile ayran dağıttı.

Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan teravih namazının ardından vatandaşlara simit ve ayran dağıtıp Ramazan aylarını tebrik eden Vali Bakan, daha sonra gittiği Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi kütüphanesinde ders çalışan gençlere aynı ürünleri elleriyle ikram etti.

Amasya Valiliği'nin her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği simit dağıtım geleneğinin anlamlı olduğunu belirtip kütüphanede sıcak ortamda KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere tavsiyelerde bulunan Vali Bakan, "Vazgeçenler kaybeder, savaşanlar kazanır. Çok kritik bir aşama ve dönemdesiniz. Sakın vazgeçmeyin. Bir yıl daha sıkacaksınız. Ama ömrünüzün kalan kısmını satın alacaksınız" dedi.

Matematik öğretmenliği bölümü mezunu olup geç saatlere kadar KPSS'ye hazırlanan Sıla Elgün de, "Simit ve ayran ikramı ders çalışırken iyi oldu. Sayın Valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
