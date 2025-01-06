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Amasya Üniversitesi Rektörü, Atatürk Üniversitesini Ziyaret Etti

Amasya Üniversitesi Rektörü, Atatürk Üniversitesini Ziyaret Etti
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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Atatürk Üniversitesine yaptığı ziyarette, üniversiteler arası iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirme konularında görüşmelerde bulundu. Ziyaretin ardından ortak projeler için zemin hazırlandığı ifade edildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Üniversiteler arası iş birliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, birçok konu başlığına yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki üniversite arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve bilgi alışverişi ele alındı. Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma ve topluma katkı konularında önemli projelerin hayata geçirdiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Araştırma Üniversitesi" unvanıyla üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade etti. Bu doğrultuda, tüm birimlerin desteğiyle bölgesel ve ulusal düzeyde ses getiren projelere imza attıklarını belirten Hacımüftüoğlu, Amasya Üniversitesinin de bilimsel çalışmalara sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişinden ve bilimsel başarılardan ilham almak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında elde ettiği başarıların dikkat çekici olduğunu belirten Turabi, misafirperverlikleri ve samimi paylaşımları için Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretin devamında, Rektör Hacımüftüoğlu'nun eşlik ettiği heyet; Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Ofisini, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (DAYTAM), Ata Buz Müzesini ve Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üniversiteler arası iş birliği ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen bu ziyaret, gelecekte yapılabilecek ortak projeler için güçlü bir zemin oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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