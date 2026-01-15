Haberler

Tadı ve hikayesi dilden dile dolaşan tescilli lezzet: "Unutma beni"

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli 'unutma beni tatlısı', bir aşk hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilmesi ile geleneksel geri dönüşüm örneği olarak öne çıkıyor. Tatlının yapımında kullanılan malzemelerle hem lezzetli hem de maliyet açısından ekonomik bir seçenek sunuluyor.

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli 'unutma beni tatlısı'nın ismi şehirde dilden dile dolaşan bir aşk hikayesine dayanıyor. Genç kadının askere giden eşine kendisini unutmaması için yaptığı tatlı, aşk hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilerek geleneksel bir geri dönüşüm örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Tatlının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor. Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor. Fırında kızartılan bayat ekmekler aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.

Geri dönüşümün en tatlı örneği

Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten Amasya Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. Bu tatlımız coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimiz. Çok ekonomik. Bayat ekmeklerin değerlendiriliyor. Geri dönüşümün en tatlı örneği bu tatlıdır" dedi.

"Çok maliyetli değil, bir ekmekten 20 porsiyon çıkar"

Besleyici olan tatlının tarifini büyüklerinden öğrenen Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok maliyetli bir tatlı türü değil. Bir köy ekmeğiyle 20 porsiyon 'unutma beni' ikram edebiliriz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
