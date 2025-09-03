Amasya'nın Tek Kadın Döner Ustası: Birsen Doğan

Amasya'nın tek kadın döner ustası, 5 yıldır döner ateşinin karşısında ekmek parası kazanıyor. Genelde erkeklerin yaptığı ve döner tezgahının yüksek ısısına rağmen çalışmayı sürdürdüğü bu sıcak işin üstesinden gelen döner ustası kadına, en çok da kadınlar şaşırıyor.

Yaşadığı mahalledeki bir dönercide yardım etmek amacıyla işe başlayıp merak ettiği döner tezgahının karşısında kendini bulan 2 çocuk, 1 torun sahibi Birsen Doğan'ın kendi hazırlayıp kestiği dönerler büyük beğeni topluyor.

"İş yerimize gelen kadınların çoğu şaşırıyor"

Çocuklarının da kendisine destek olduğunu anlatan 43 yaşındaki Doğan, "Amasya'nın tek kadın dönercisi benim. İşimi severek yapıyorum. Bu işten hiç anlamıyordum. Ama insan isteyince başarıyor" dedi.

Kendisini döner tezgahının karşısında gören kadınların şaşırdığını anlatan Doğan, "İş yerimize gelen kadınların çoğu şaşırıyor. Gözleri ustayı arıyor. Benim usta olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar" diye konuştu.

Aşırı sıcaklara döner tezgahının yüksek ısısı da eklenmesine rağmen tezgahın karşısında çalışmayı sürdüren Doğan'ın hazırladığı tavuk dönerden yiyen Mehmet Akıllıoğlu ise, "Amasya'da kadın döner ustasını ilk defa bu işletmede gördüm. Girişimci olması, bu mesleğe el atması övgüyü hak ediyor. Kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA