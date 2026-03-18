Amasya'da yaşlıların bayram temizliğini 'vefalı eller' yaptı

Amasya'da yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliğini 'vefalı eller' ekipleri gerçekleştirdi. 100'den fazla evde yapılan temizlik çalışmaları, yaşlı vatandaşları mutlu etti.

Amasya'da yaşlı vatandaşların evlerinde bayram temizliğini "vefalı eller" ekipleri yaptı. Evlere giden ekipler hummalı çalışmalar sonucu odaları ve eşyaları pırıl pırıl hale getirip Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları sevindirdi.

Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki 8 temizlik personeli, Ramazan Bayramı öncesi ildeki 100'den fazla evde bayram temizliği gerçekleştirdi. Yerler silinip, süpürüldü. Camlar, mutfak eşyaları tertemiz hale getirildi. Yapılanları izleyen yaşlıların yüzü güldü.

"Vefalı eller ekibi evimize gelip tertemiz yaptılar"

Görme kaybı bulunan eşiyle yaşadığı evlerinin her yanını temizleyen ekiplere teşekkür eden Nezaket Tıngır (76), "Ben de sağlığımda elli, ayaklı kadındım. Perdelerime kadar temizler, bayram için çörek, tatlı yapardım. Vefalı eller ekibi evimize gelip tertemiz yaptılar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Evini temizleyen ekiplere bayram şekeri veren Melahat Kaplan da (72) "Ekipler bayram temizliğimi yaptılar. Ellerine sağlık" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle süren "Vefa Yaşlı Evde Bakım Projesi" kapsamındaki uygulamada belirlenen evlerin temizliği rutin şekilde gerçekleştiriliyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
