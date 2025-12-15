Haberler

Amasya'da Traktör Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Çakır hayatını kaybetti, eşi Saniye Çakır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Çakır (75) idaresindeki traktör, Taşova ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü Kesealan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Ahmet Çakır'ın olay yerinde öldüğü, eşi Saniye Çakır'ın (65) ise yaralandığı belirlendi. Saniye Çakır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı

Harikalar yarattığı takımdan kaçar gibi gitti
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title