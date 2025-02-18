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Amasya'da Tiyatroda Evlilik Teklifi Sürprizi

Amasya'da Tiyatroda Evlilik Teklifi Sürprizi
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Amasya'da düzenlenen bir tiyatro etkinliğinde, genç bir adam sahneye çıkarak kız arkadaşına şiir okuyup evlilik teklif etti. Teklife evet diyen genç çift, mutlulukla sahneden ayrıldı.

Amasya'da bir tiyatro oyununun sonunda selamlama esnasında sahneye gelen genç, kız arkadaşına sürpriz yaparak şiir okuyup evlilik teklifinde bulundu.

Türk medeni kanununun kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Kent Konseyi'nin organize ettiği etkinlikte İris Sanat Tiyatrosu 'Hülleci' adlı oyunu sahneledi. Beğeniyle izlenen oyunun sonunda selamlama sırasında çiçek vereceğini belirterek sahneye çıkan seyircilerden muhasebeci Aykut Aylak, meslektaşı olan kız arkadaşı Burcu İnan'ı sahneye davet etti. Sevdiğine önce şiir okuyan genç, ardından evlenme teklifinde bulundu. Dizlerinin üzerine çöken Aylak'ın teklifine "Evet" diyen İnan yüzüğü parmağına taktı. Birbirlerine sarılan genç çift, mutluluklarına ortak olan tiyatrocu ve seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Kız kardeşinin de müziklerini üstlendiği oyunu daha önce izlediği için ikinci defa gelmeyi düşünmediğini anlatan Burcu İnan, "Arkadaşım çok ısrar edince ben de kırmamak için geldim. Bu şekilde bir teklifi kesinlikle beklemiyordum. Çok şaşırdım. Bu sürprize çok sevindim" diye konuştu.

Tiyatrocu Atilla Özgen ile arkadaşları, gençlere mutluluklar diledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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