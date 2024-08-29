Amasya'da Tarlada Çıkan Hortum Çocukları Tehlikeye Soktu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.

Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - AMASYA