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Amasya'da pazarcı Faruk Kodek 10 tondan fazla karpuzu 5 dakikada ücretsiz dağıttı

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Amasya'da pazarcı Faruk Kodek 10 tondan fazla karpuzu 5 dakikada ücretsiz dağıttı
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Amasya'da pazarcı Faruk Kodek, piyasa değeri 200 bin TL'yi bulan 10 tondan fazla karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. İstasyon semt pazarındaki karpuzlar 5 dakikada tükenirken Kodek, halkın sayesinde kazandıklarını söyleyerek sezonu tatlı kapattıklarını belirtti.

Amasya'da bir pazarcı esnafı sezonun son karpuzlarını vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Piyasa değeri 200 bin TL'yi bulan 10 tondan fazla karpuzu üçer gün arayla 5 dakika içinde dağıtan esnaf Faruk Kodek, "Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Halkımızı sevindirerek tatlı bir şekilde sonlandırdık" dedi.

Karpuzlar 5 dakika içinde tükendi

İstasyon semt pazarında vatandaşların çevresinde kalabalık oluşturduğu kamyonette yüklü karpuzlar 5 dakika içinde tükendi. Aynı zamanda sebze halinde komisyonculuk yaptıklarını anlatan Faruk Kodek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık" dedi.

"Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık, tatlı kapattık"

Bu yıl bol olan karpuzların yaz boyunca uygun fiyatlarda satıldığını anlatan 32 yaşındaki Kodek, "Muş'tan getirttiğimiz sezonun son karpuzlarını satmadan halkımıza dağıtmak istedik. Biz Amasya halkına yıllarca karpuz sattık. Halkın sayesinde para kazandık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Tatlı şekilde de kapattık. Seneye ölmeyip o günleri görürsek tekrar dağıtım yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

"Helal olsun"

Dualar alan esnafı kutlayan Nevin Karaböcek de, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" şeklinde konuştu.

Karpuz dağıtımına katılan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise hayırlı kazançlar dilediği üyelerini örnek davranışı için tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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