Amasya'da Sandalyeden Düşen 71 Yaşındaki Köy Sakini İçin Paletli Ambulans Seferber Edildi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu Köyü'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle paletli ambulansla yaralıya müdahale gerçekleştirildi. Sandalyeden düşerek başından yaralanan 71 yaşındaki Ş.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Haber: Rafet ÖZTÜRK
(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu Köyü'nde, sandalyeden düşerek başından yaralanan 71 yaşındaki Ş.K. için paletli ambulans sevk edildi. Yoğun kar yağışı ile dağlık ve engebeli arazi nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan 112 ekipleri, paletli ambulansla olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Ş.K., daha sonra aynı ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel