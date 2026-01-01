Haberler

Amasya'da Sandalyeden Düşen 71 Yaşındaki Köy Sakini İçin Paletli Ambulans Seferber Edildi

Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu Köyü'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle paletli ambulansla yaralıya müdahale gerçekleştirildi. Sandalyeden düşerek başından yaralanan 71 yaşındaki Ş.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu Köyü'nde, sandalyeden düşerek başından yaralanan 71 yaşındaki Ş.K. için paletli ambulans sevk edildi. Yoğun kar yağışı ile dağlık ve engebeli arazi nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan 112 ekipleri, paletli ambulansla olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Ş.K., daha sonra aynı ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan paletli ambulans, yoğun kar ve engebeli arazinin etkili olduğu Çakırsu Köyü'nde sandalyeden düşerek yaralanan 71 yaşındaki Ş.K. için seferber edildi. Başından darbe alan Ş.K'nin ailesi Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ile dağlık ve engebeli arazi nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ardından bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen köye ulaşan ekipler Ş.K'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ş.K, daha sonra paletli ambulansla köyünden alınarak Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
