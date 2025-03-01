Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Amasya'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Amasya'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmak için kampanya başlattı. 150'den fazla gıda kolisi hazırlanırken, öğrenciler hazırladıkları mektuplarla duygu dolu bir katkıda bulundu.

Amasya'da bir okulda harçlıklarını biriktiren öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

Cep harçlıklarını biriktiren öğrencilere Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine aileleri ile öğretmenleri de destek oldu. 150'den fazla gıda kolisinin dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak.

Ramazan ayının gelmesinden büyük mutluluk duyan öğrencilerden Berre Nur Onur, "İhtiyaç sahipleri için koliler hazırladık. Çocuklar için bisküvi ve çikolata da ekledik. Duygularımızı anlatan mektupları da kutuların içine koyduk" dedi.

Arkadaşlarıyla kolileri el ele taşıyıp paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını anlatan Muhammed Furkan Arslan da, bunları 150'den fazla aileye ulaştıracaklarını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan okul müdürü Ahmet Eren ise kampanyaya destek olan öğrenci velilerine teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
img

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
img

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Canlı yayındaki kavganın ardından Trump'tan tansiyonu artıracak sözler

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Trump'tan tansiyonu artıracak sözler
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.