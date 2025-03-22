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Amasya'da Kuruyemiş Yüklü TIR'da Yangın Çıktı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kuruyemiş yüklü bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, sürücünün dumanı fark etmesi ile emniyet şeridine çektiği dorsede başladı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Amasya'da kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde korkutan yangın

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı. Bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada yanan dorseyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Merzifon itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluşan dorsedeki zarar gören ürünler çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - Yerel
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