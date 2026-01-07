Kışın ortasında balkon camını kapatmıyorlar, nedeni ise çifte kumrular

Amasya'da bir çift kumru kuşu, kışın ortasında evin balkon camına yuva yaptı. Sevimli misafirlerinin rahatsız olmaması için balkon camını kapatmayıp silmeyen ev sahibi Eftelioğlu ailesi, çifte kumruların hanelerine bereket getirdiğine inanıyor.

4 aydır cam kapanmıyor

Ekim ayında Üçler Mahallesi'nde bir binanın 2. katındaki dairenin balkonuna giren kumru çifti, balkon camının üstüne yuva yaptı. Görünce şaşırdıkları misafirlerinin birkaç günlüğüne kalacaklarını düşünen Huma ve Mehmet Eftelioğlu çifti yanıldı. Kumru çifti yaklaşık 4 aydır balkonu mesken tuttu.

"2 evladımız vardı, çifte kumrumuz oldu"

Gün boyunca gökyüzünde süzülüp akşam yuvalarına dönen sevimli misafirlerinin rahatsız olmaması için kapatmadıkları balkon camını silmeye bile kıyamadıklarını anlatan Mehmet Eftelioğlu, "Kumru çifti misafirimiz olduğu için çok mutluyuz. Evimize huzur ve bereket getirdiklerine inanıyoruz. 2 evladımız vardı. Şimdi de çifte kumrumuz oldu" diye konuştu. - AMASYA