Kar yağışını aracın arkasına bağlanan kızaklarla kutladılar

Güncelleme:
Amasya'da Hüseyin ve Dursun Çalışkan kardeşler, yılın ilk gününde kar yağışını eğlenceli bir şekilde aracın arkasına bağladıkları kızakla kayarak kutladılar. O anları cep telefonuyla kaydettiklerini söylediler.

Amasya'da bir aracın arkasına kızak bağlayıp kayan iki kardeş yılın ilk gününde kar yağışını kutladı.

Yazıbağları Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çalışkan (49) ve ağabeyi Dursun Çalışkan (65), araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla karlı yolda kayıp çalan müzik eşliğinde keyif sürdüler. O anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülettiler.

2026 yılının ilk gününde kar yağışını renkli bir şekilde kutladıklarını anlatan Hüseyin Çalışkan, "Yılın ilk günü Amasya'ya bereket yağdı. Biz de heyecana geldik. Arabanın arkasına kızak bağlayıp karda kaydık" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
