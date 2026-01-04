Haberler

Selfie yapan çifte soğuk şok: Tentedeki karlar üstlerine döküldü

Selfie yapan çifte soğuk şok: Tentedeki karlar üstlerine döküldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir otelde kar birikintilerinin altında selfie yapmak isteyen genç çift, ani bir şekilde dökülen karlarla büyük bir şok yaşadı ve sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı.

Amasya'da bir otelde tenteden dökülen kar birikintilerinin altında cep telefonuyla selfie yapmak isteyen genç çift, hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı. Fotoğraf çektirdikleri sırada hızla dökülen karlarla çiftin üstü bir anda beyaza büründü.

Kentteki bir otelin bahçesinde dolaşan Öztürk çifti, yağış sonrası üstünde kar biriken tentenin altına geçip yavaş yavaş dökülmesini bekledikleri karlarla selfie yapmayı planladı. Görevlilerin çabasıyla hareketlenen kar kütlesinin bir anda döküldüğü çift hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı, üstleri beyaza büründü.

Eşi Numan ile birlikte başlarına gelenleri sosyal medyada paylaşan Gözde Öztürk, "Hatıra olmasını istemiştik. Az miktarda kar döküleceğini bekliyorduk. Ama yoğun kar kütlesi bir anda kafamdan aşağı döküldü. Birden kardan kadın oldum. Kar banyosu yapmış gibi oldum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

Maduro operasyonu sonrası ABD'de binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı