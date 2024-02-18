Amasya'da Kadın Polisler Olay Yeri İncelemesinde Başarıyla Görev Yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşanan adli vakalarda olay yeri inceleme görevini iki kadın polis üstleniyor. Meslektaşlarının 'Süper ikili' diye seslendikleri Hatice Erer ve Güllü Şahin, genelde erkek personellerin üstlendiği olay yeri inceleme görevini olay mahallindeki delilleri en ince detayına kadar titizlikle inceleyerek başarıyla yerine getiriyor. Polis minibüsüyle gece, gündüz olaylara koşan delil avcısı ikiliyi gören şaşırıyor.

"Polisliğin temelinde fedakarlık var"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın düzenlediği sınavı kazanıp sıkı uzmanlık eğitimi sonrası Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nde görev yapmaya başladıklarını belirten Hatice Erer, "Bilimsel yöntem ve usullerle incelemelerimizi yapıyoruz. Delillerin toplanması, paketlenmesi ve taşınması aşamasını da titizlikle yerine getiriyoruz. Görevimizi severek yaptığımız için zorlanmıyoruz. Polisliğin temelinde fedakarlık var" dedi. Kendilerine 'Süper ikili' denilmesinden mutlu olan 5 yıllık polis memuru Erer, "Yüksek seviyede disiplin, sabır ve dikkat gerektiriyor. Bir kadın bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Çünkü kadınlar dikkatli ve titizdir" diye konuştu.

"Türk Polis Teşkilatı'nda görev yapmaktan gurur duyuyoruz"

Arkadaşıyla iş birliği birliği yaptıklarına değinen 7 yıllık polis memuru Güllü Şahin ise, Türk Polis Teşkilatı'nda görev yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı. Suluova İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul da, personelinin disiplinli çalışmasından memnun olduğunu söyledi. - AMASYA