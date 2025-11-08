Amasya'da Gıda Mühendisi Kadından Yenilikçi Kooperatif Projesi

İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra 5 yıl önce memleketi Amasya'daki köyüne dönen gıda mühendisi kadın, 24 ülkede topladığı sebze, çiçek ve baharat tohumlarından köyünde üretip satış yaparak örnek oldu. Gıda Mühendisi Nilgün Demir'in Yassıçal köyünde kurduğu ' Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi' üyesi kadınlar arazilerini bu tohumlarla renklendirmeye başladı.

Otel ve restoranlara bitki ve yenilebilir çiçek satıyor

Üniversiteden mezun olduktan sonra 25 yıl Türkiye'nin birçok ilinde ve son olarak İstanbul'da gıda sektöründe çalışıp yöneticilik yapan Gıda Mühendisi Nilgün Demir, 5 yıl önce ailesinin yaşadığı Amasya'nın Yassıçal köyüne döndü. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle temasları sonrası bin50 rakımlı köyde ata toprağı 4 bin metrekarelik arazide açık alan ve serada gastronomi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte yaprak, çiçek, sebze ve taze baharatlar üretmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki otel ve restoranlara yaptığı bitki ve yenilebilir çiçek satışı giderek artan başarılı işletmeci, köyündeki hünerli kadınları da toplayıp onlarla işbirliği planladı. Kurulan Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi üyeleri köydeki 60 dönüm arazide üretime başladı. Arazilerde bu bitki, taze baharat ve çiçeklerin yanı sıra salep ve çilek yetiştirilip pazarlanacak.

"Ürünlerimizin her biri sağlık deposu"

Gastronomi sektöründe kullanılan dünya mutfağı yaprakları, mini sebzeleri, taze baharatları ve yenilebilir çiçekleri artık kendi tohumlarından yetiştirdiğini belirterek yurt dışına da ürün göndermeyi hedefleyen Nilgün Demir, "Bu ürünlerimizin her biri sağlık, şifa deposu. Amasya'nın iklimi de çok uygun. Bu yıl kooperatifimizi kurduk. Yetiştirdiğimiz birçok ürün var. Üyelerimize eşleri de bize yardımcı olacak" dedi.

"Yapacakları projelere destek olacağız"

Demir ailesinin köydeki arazisinde incelemede bulunup kooperatif üyeleriyle buluşan Amasya Valisi Önder Bakan da "Yeni yapacakları projelere destek olacağız. Yassıçal köyünün dünya mutfağının yapıldığı restoranlara temel yeşillik ürünlerinin gönderildiği bir bölge olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA