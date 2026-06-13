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Buzağılarına hayranı oldukları şarkıcının ismini verdiler: 'Yıldız' ve 'Tilbe'

Buzağılarına hayranı oldukları şarkıcının ismini verdiler: 'Yıldız' ve 'Tilbe'
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Amasya'da hayvancılık yapan Emine-İsa Derici çifti, 3'er gün arayla doğan buzağılarına hayranı oldukları şarkıcı Yıldız Tilbe'nin adını verdi. 'Yıldız' ve 'Tilbe' adlı buzağılar, çiftin gözbebeği oldu.

Amasya'da hayvancılık yapan çift, 3'er gün arayla doğan buzağılarına hayranı oldukları şarkıcı Yıldız Tilbe'nin ismini verdi. Sevimli buzağılar 'Yıldız' ve 'Tilbe', sahipleri Emine-İsa Derici çiftinin gözbebeği oldu.

Yaşadıkları Yıldızköy'de hayvanlarını sevgiyle yetiştiren İsa Derici, dağda yavrulayan 'Kırmızı' adlı ineğinin buzağısını evlerine kadar sırtında taşıdı. Emine Derici de, keyiften kuyruğunu sallayan sevimli buzağının o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Kayınpederi inek ve buzağı hediye etti

Çalıştığı fabrikanın faaliyetleri salgın döneminde azalınca 5 yıl önce işsiz kalması üzerine hayvancılığa yönelen İsa Derici'ye kayınpederi Muharrem Keten, bir inek ve buzağı hediye etti. El ele verip süt ürünleri satmaya başlayan çiftin işleri rast gidince hayvanları çoğaldı. Üst üste ikiz buzağıları yavruladı. Derici çiftinin hayvan sayısı 20'ye ulaştı.

3 çocukları bulunan çift, bu süreçte uğur getirmesi için doğan her hayvana isim verdi. 2 ay önce aralarına katılan buzağılarına 'Ferhat' ile 'Şirin' adı koyan çift, 3'er gün arayla doğan buzağılarına ise 'Yıldız' ve 'Tilbe' adını verdiler.

Yıldız Tilbe hayranı çift

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin hayranı olduklarını belirten 53 yaşındaki İsa Derici, "Yıldız Tilbe'nin şarkılarını severek dinliyorum. Çok doğal bir sanatçı. Çok sevdiğimiz için buzağılarımıza onun adını verdik" dedi.

Elleriyle süt sağan 52 yaşındaki Emine Derici de, her birinin ayrı ayrı ismi olan hayvanlarını severek yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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