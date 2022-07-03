Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi vefat etti Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi Azize Sarı vefat etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi Azize Sarı vefat etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi Azize Sarı vefat etti. Annesini kaybeden Amasya Belediye Başkanı Sarı, yaptığı paylaşımında, "Canım anam Hacı Azize Sarı vefat etmiştir. Cenazesi 4 Temmuz Pazartesi günü öğle namazınu müteakip Taşova- Uluköy Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığımıza (Uluköy) defnedilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. MHP'den taziye mesajı Başkan Sarı'ya MHP'nin sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda, "Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın annesi Hacı Azize Sarı hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - AMASYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Sarı Uluköy Amasya Yerel Haberler

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