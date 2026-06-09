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Tarlaya giderken kaybolup, 43 saat sonra yaralı halde bulunan yaşlı adam taburcu edildi

Tarlaya giderken kaybolup, 43 saat sonra yaralı halde bulunan yaşlı adam taburcu edildi
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Hatay'da tarlaya giderken kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Yeşil, AFAD ekiplerinin 43 saatlik çalışmasıyla dere içinde yaralı halde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da tarlaya giderken kaybolan ve 43 saat sonra AFAD ekiplerinin çalışmasıyla dere içerisinde yaralı halde bulunan 79 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Yeşil, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edidli.

Altınözü ilçesi Sivrikavak Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 79 yaşındaki Ömer Yeşil, 6 Haziran tarihinde gece saatlerinde kayboldu. Aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ve çalışma başlatan jandarma ekipleri kayıp şahsın izine rastlayamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye AFAD 3 araç, 8 personel ve 2 dron ile gelerek çalışmalara başladı. AFAD'ın sürdürdüğü arama çalışmalarına STK ve vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde yaşlı adam 7 Haziran günü saat 20.20 sıralarında zeytinlik alanda dere içerisinde yaralı olarak bulundu. Bulunduğu bölgeden insan zinciriyle kurtarılan yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Yeşil, taburcu oldu. Öte yandan yaşlı adamın, tarlaya gitmek amacıyla yola çıktığı ve kaybolduğu öğrenildi.

"Babam bizim tarlanın yan tarafındaki tarlanın yakınındaki dere kenarında bulundu"

Tarlaya giderken kaybolup 43 saat sonra yaralı halde bulunan Ömer Yeşil'in oğlu Gökhan Yeşil, "Babam ansızın tarlaya gitti sonra dönerken yolunu kaybetti. Yolunu kaybedince şaşırdı. Babam alzaymır hastasıydı, yolu şaşırınca bir yerde kaldı. Normalde 1 gün sonra yolu bulup gelirdi ama bu sefer yolu bulamadı. Bir iki gün gelmeyince aklımıza kötü durumlar geldi. AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdik. Allah onlardan razı olsun ve sağ salim babamı bulduk. Babam bizim tarlanın yan tarafındaki tarlanın yakınındaki dere kenarında bulundu. Derede karşıdan karşıya geçerken ayağı kayıp yere düşerek yaralandı. Babamın şimdiki durumu çok iyi ve sağlığı iyi oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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