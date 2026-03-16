Alvarlı İmam ve Ailesindeki Vefatlarda Manidar Tevafuk

Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin ailesinde Mart ayında gerçekleşen birden fazla vefat durumu dikkat çekti. Torunu Hacı Hüseyin Mazlumoğlu, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze merasimiyle uğurlandı. Ayrıca, Alvarlı Efe'nin vefat tarihi ve ailesinin diğer üyelerinin Mart ayındaki vefatları, bir tevafukun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Halk arasında "Alvar imamı" ve "Efe Hazretleri" unvanıyla tanınan Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin kendisi ve ailesinden bir çok zatın Mart ayından vefat etmesi manidar bulundu.

Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'nin torunu ve Hace Seyfettin Efendi'nin oğlu olan Hacı Hüseyin Mazlumoğlu hayatını kaybetmiş ve dularla uğurlanmıştı. Cenaze namazına hem Erzurum'dan hem de şehir dışından, yüzlerce kişi katıldı.

Bu vefat aynı zamanda ailede bir tevafuku yeniden zihinlere kazıdı. Alvarlı Efe'nin babası olan Hace Hüseyin Efendi 12 Mart'ta Ermeniler tarafından şehit edildi. Yine bir 12 Mart günü Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi vefat etti. Ayrıca, oğlu Hace Seyfettin Efendi ve oğulları Sadi efendi, Nakip Efendi ve Hüseyin Efendi'de bir Mart günü vefat etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
