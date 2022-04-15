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Altyapı çalışmalarının son durumu için bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Altyapı çalışmalarının son durumu için bir araya geldiler

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, altyapı ve kanalizasyon çalışmasının son durumu hakkında bilgi almak üzere, ilgili kurum ve firma yetkililerini makamında ağırladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, altyapı ve kanalizasyon çalışmasının son durumu hakkında bilgi almak üzere, ilgili kurum ve firma yetkililerini makamında ağırladı.

İlbank Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Akan ve yüklenici firma yöneticileri, Başkan Vekili Subaşı ile bir araya gelerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilecik'in modern bir altyapıya kavuşması amacıyla başlatılan çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Vekili Subaşı, "Kanalizasyon ve Altyapı Projesi çalışmaları hakkındaki bilgilendirmeleri ve ziyaretleri için ilgili kurum ve firma yöneticilerine teşekkür ediyorum. 500 günde bitirmeyi planladığımız çalışmalar ile Bilecik'in altyapısını güçlendirmiş olacağız. İlgili birimdeki arkadaşlarımız ve diğer paydaşlar, sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akan, Eskişehir, Bilecik, Subaşı, Yerel, Haberler

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