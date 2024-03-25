Altunizade'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selini Yaşandı

Altunizade'de meydana gelen metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüs durağına ulaşmakta güçlük çekti.

Haftanın ilk iş gününde Altunizade metrobüs durağında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Vatandaşlar üst geçitte ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğundan duraklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, duruma isyan etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL