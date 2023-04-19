Altıntaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurul toplantısı

Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı Nisan ayı Birlik Meclis olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakam Vekili Bilal Basrı'nın başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Genel Meclis üyeleri Zeki Öztürk, Oğuz Süngü ve muhtarların katılımıyla Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı Nisan ayı Birlik Meclis olağan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Toplntıda talep ve ihtiyaçları da dinleyen Kaymakam Bilal Basrı, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi. - KÜTAHYA