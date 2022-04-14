Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

YALOVA (İHA) - Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Onur Restoranda belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı. Oldukça samimi bir ortamda gerçeklesen iftarda, Başkan Dr. Metin Oral ve esi Yasemin Oral, misafirleriyle yakından ilgilendiler.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye personelinin özveriyle çalışarak ilçenin kalkınmasında büyük emeklerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Oral, "İlçemiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha birçok projelere birlikte imza atacağız" dedi. - YALOVA

Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metin Oral, Oral Onur, Yalova, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title