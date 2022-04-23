Altındağ Belediye Başkanı Balcı, makamını çocuklara devretti

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde makamını çocuklara devretti.

Altındağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolu dolu yaşandı. Altındağ'ın dört bir köşesindeki çocukları ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sabahın erken saatlerinden itibaren Altındağ'ın farklı noktalarında çocukları ziyaret etti. Balcı'ya AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de eşlik etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Balcı "Minik yavrularımızın coşku dolu kutlamaları çok güzel. Çocuklarımız geleceğin emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese ispat etti. Onları gülerken görmek bizleri de çok mutlu etti. Çocuklarımıza gülmek çok yakışıyor" dedi.

Balcı makamını çocuklara devretti

Asım Balcı ilk olarak Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kreşi'ni ziyaret etti. Burada kreş öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan programını izleyen Asım Balcı, neşe dolu anlar yaşadı. Balcı daha sonra 23 Nisan geleneğini yerine getirdi ve makamını çocuklara devretti. Kendisini makamında ziyaret eden minik öğrencilerle keyif dolu anlar yaşayan Balcı, belediye başkanlığı makamına oturan miniklerle şakalaşmayı da ihmal etmedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel