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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 7. Olağan Kongresi Gerçekleşecek

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 7. Olağan Kongresi Gerçekleşecek
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28 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan kongrede derneğin son üç yıllık faaliyetleri değerlendirilecek ve geleceğe dair hedefler belirlenecek. Şube Başkanı Bayram Özen, tüm üyeleri ve sivil toplum temsilcilerini kongreye davet etti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 7. Olağan Kongresi'ni 28 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Turistik Park Düğün Salonu'nda saat 12.00 'de başlayacak olan kongrede derneğin son üç yıllık faaliyetleri değerlendirilecek ve gelecek dönemin hedefleri belirlenecek.

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Bayram Özen, tüm üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kongreye davet ederek, "Görme engelliler olarak, toplumda eşit haklara sahip bireyler olma yolunda yürüttüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. 7. Olağan Kongremizde, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız projeleri de paylaşarak, birlikte atacağımız adımları belirleyeceğiz. Tüm duyarlı bireyleri ve paydaşlarımızı bu önemli günümüzde yanımızda görmek bize güç verecektir" dedi.

Kongrede yapılacak seçimle yeni dönem yönetim kurulu belirlenecek ve derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılacak. Başkan Özen, kongreye katılımın görme engellilerin hak mücadelesine verilen destek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, " Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz diyerek açıklamasını sonlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Bayram Özen Eğitim Yerel Yaşam Eylül

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