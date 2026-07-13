Ünseli Alpaslan Öğretmen Lisesi mezunları bir araya geldi

Muradiye Alpaslan Öğretmen Lisesi mezunları her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak bir araya geldi.

Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesinde daha önce hizmet veren Alpaslan Öğretmen Lisesi mezunları her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak bir araya geldi. Kadim bir tarih ve geleneği sürdüren ve bu yılki buluşma için bir araya gelen eski mezunlar hasret gidererek eski hatıralarının tazeledi. 1980-90 arası mezunlarının buluştuğu etkinlikte çeşitli il ve ilçelerde görev yapan bürokrat, iş adamı, devlet memuru, siyasetçi, esnaf ve sanatkar mezunlar katıldı. Samimi bir ortamın oluştuğu ve eski hatıraların ve ülkeye katkıların konuşulduğu sohbetler yapıldığını belirten ve tertip komitesi adına açıklamalarda bulunan Van eski İl Milli Eğitim Müdürü ve MEB Bakanlık Müfettişi Gıyasettin Kırekin, Alpaslan Öğretmen Lisesinin ülke için büyük bir insan kaynağına sebep olan 1948 yılında kurulmuş bir eğitim yuvası olduğunu hatırlattı. Okuldan çevre il ve ilçelerin medarı iftiharı olan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini de ifade eden Kırekin, "Eski okulumuz yerleşkesinde bir araya gelen mezunlar, eski öğretmen ve idarecilerle bir araya gelip hasret giderdik. Şu andaki Muradiye Alpaslan Fen Lisesi yerleşkesi içinde bulunan daha sonra tarihi binalar gezildi. İki gün boyunca hep beraber zaman geçiren mezunlar akşam da Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ercişli mezunların misafiri olarak müzik etkinliğine katıldılar. Hem hüzün, hem de neşeli anların yaşandığı ve konuşmaların yapıldığı buluşmamızda, gelecek mezunlar için neler yapılabilir üzerine güzel temenniler de bulundular. Tertip komitemiz olarak her yıl mutat olarak yapılacak olan bu toplantıların okulumuz ve çevre ilçeler için de güzel bir buluşma noktası olacaktır. Bu buluşmanın gerçekleşmesine sebep olan tüm paydaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan eski okul müdürleri, öğretmen ve idarecilere tertip komitesince teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra topluca müzik eşliğinde halay çeken mezunlar, çeşitli etkinliklerin ardından gelecek yıllarda da tekrar buluşmak üzere okuldun ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı